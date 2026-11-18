Curtis Jones è pronto a scendere in campo. Ai box dal 19 settembre, il centrocampista inglese è ormai prossimo a tornare a vestire la maglia dell'Inter. Il risentimento miofasciale agli adduttori lo ha costretto a rimanere fuori due mesi e ha privato Cristian Chivu di un giocatore con caratteristiche uniche nella rosa nerazzurra. In vista del tour de force che attende i nerazzurri, l'inglese sarà fondamentale nelle rotazioni.

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"La sosta nazionali è caduta nel momento migliore possibile, e in queste due settimane senza campionato Curtis ha approfittato per continuare a lavorare ad Appiano Gentile e riacquisire quella forma fisica che fin da subito aveva impressionato oltre che un po' di smalto. Certo, inevitabilmente mancherà il ritmo partita dopo la lunga attesa, ma a questo punto si tratterà solo di una questione di tempo e spazio", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Un rientro che arriva nel momento migliore possibile, considerando che Zielinski tornerà affaticato dagli impegni con la Polonia, Barella e Sucic hanno giocato entrambe le partite con le rispettive nazionali da titolari, Calhanoglu un po' meno ma comunque più di un centinaio di minuti con la Turchia mentre Stankovic è rientrato dagli impegni con la Serbia direttamente infortunato. Il compito non semplice di trovare una collocazione a Jones starà così a Chivu, dentro un centrocampo che offre soluzioni e uomini diversi tra loro. Ma, si sa, aggiungere qualità non sarà mai un problema per un allenatore".

(Gazzetta dello Sport)