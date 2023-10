Inter, mercoledì la ripresa e solo 3 allenamenti: il programma della settimana

Iniziata la pausa per le Nazionali, qualche giorno libero per i nerazzurri che sono rimasti ad Appiano Gentile

Iniziata la pausa per le Nazionali, l'Inter ha concesso qualche giorno libero ai calciatori che sono rimasti ad Appiano Gentile. Questo il programma della settimana nerazzurra, raccontato da La Gazzetta dello Sport: "Altri due giorni liberi per l'Inter, che tornerà a lavorare ad Appiano Gentile mercoledì: sarà una specie di settimana corta, visto che sono previsti soltanto tre giorni di allenamenti (fino a venerdì). Inzaghi conta gli assenti: sono quindici i nazionali in giro per il mondo, che rientreranno a Milano soltanto la prossima settimana".