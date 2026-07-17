Nella giornata di ieri l’Inter è arrivata a Donaueschingen, nel Baden-Württemberg, per cominciare il ritiro estivo che si concluderà il 26 luglio con l’amichevole contro il Karlsruhe. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la struttura che ospita i nerazzurri ha tratti simili alla Pinetina, dopo la massiccia ristrutturazione degli anni scorsi.

"Si trova all’interno di un parco ed è dotata pure di un campo da golf 45 buche e di una spa da 5.500 mq. L’albergo dove alloggeranno giocatori e staff è completamente isolato. E il trasferimento al campo di allenamento avverrà a piedi, oppure con i kart o in bicicletta".

"L’Inter è solo l’ultima di una lunga serie di squadre, per lo più tedesche, che hanno scelto Donaueschingen per un periodo di allenamenti. L’elenco comprende, Bayern, Bayer Leverkusen, Barcellona, Liverpool, Brentford, Stoccate, Schalke 04, Fortuna Dusseldorf, Werder Brema, Wolfsburg, Colonia, Borussia Dortmund e pure l’Al Hilal, nel 2025, quindi sotto la guida di Simone Inzaghi. L’Öschberghof è stata anche la base di lavoro della nazionale spagnola in occasione degli Europei 2024, conclusi proprio con il trionfo della squadra di De La Fuente".

(Corriere dello Sport)