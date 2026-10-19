VIDEO / La moglie di Lautaro corre in una Milano deserta: "Un giorno sei giovane e l'altro..."

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Stefano De Grandis commenta l’avvio di stagione dell’Inter di Cristian Chivu tra campionato e Champions League. Ecco le parole del noto giornalista a Sky Sport:

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“4 rimonte su 7 gare per l’Inter. Ma se parti sempre male… Mi chiedo questo: Chivu è bravo a mettere chi risolve la gara, i cambi, ma forse non è bravo a scegliere all’inizio. Carlos Augusto in questo momento è quello che sta meglio, Pio Esposito le ha giocate praticamente tutte… Il Bologna poteva anche farlo il 2-0, poi i cambi sono chiaramente stati decisivi.

Inter meno dominante dell’anno scorso, per me la Roma è cresciuta, il Milan si è rinforzato e il Como ha una stagione di esperienza in più. Il turnover rimane in ottica Champions e per questo c’è più concorrenza per lo scudetto”.