Inter, Barcellona avvisato: c’è una soglia sotto la quale non si scenderà per Lautaro

L’Inter non intende svendere Lautaro Martinez: il Barcellona è da tempo in pressing sull’attaccante. Secondo Tuttosport, c’è una soglia minima sotto la quale i nerazzurri non scenderanno:

“Il Barcellona finora è arrivato a 60 milioni più due contropartite, alcune non gradite ai nerazzurri. Il presidente Zhang, per cedere, vuole almeno 90 milioni e un giocatore gradito (Emerson Royal, Semedo e Junior Firpo i candidati; Vidal che Conte vorrebbe verrà eventualmente trattato a parte). L’unica concessione, potrebbe essere uno sconto sul cash fino a 80 milioni a seconda del valore della contropartita che verrà scelta (anche per non dover poi sentirsi chiedere 20 milioni per Vidal), ma sotto quella soglia non si scenderà“.