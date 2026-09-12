Nove partite in 29 giorni. È il tour de force che dovrà affrontare l'Inter al rientro dalla maxi sosta. Ci saranno partite di un certo livello ad attendere la squadra di Chivu. Il 10 ottobre a San Siro arriva il Parma. Seguiranno: Bologna in trasferta, Fiorentina in casa, Venezia in trasferta nel turno infrasettimanale del 28 ottobre, il derby con il Milan e Inter-Como. Nel mezzo le sfide di Champions contro Bruges (13 ottobre), Shakhtar (21 ottobre) e Feyenoord (3 novembre).

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"Per questo Chivu avrà bisogno dei suoi Tre Leoni al top: Stones, Spence e Jones. Gli inglesi fortemente voluti dal tecnico per alzare l’asticella del ritmo e della capacità di essere sempre sul pezzo in tutte le competizioni, dovranno avere nell’autunno la stagione dell’affermazione con la loro nuova maglia. Curtis Jones è il più avanti di tutti, almeno dal punto di vista atletico.

John Stones, invece, dovrebbe esordire da titolare contro l’Udinese: l’ex City è uno dei giocatori in predicato di cominciare dal primo minuto, dopo aver giocato degli spezzoni di partita sia contro Monza e Cagliari, che a casa del Real", sottolinea Tuttosport.

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"Si va più in là con il discorso invece per quanto riguarda Djed Spence. In principio si pensava che quella contro la Roma avrebbe potuto essere la partita buona per vedere i primi minuti da interista dell’esterno. Invece da quanto filtra nelle ultime ore, la prima convocazione dell’ex Tottenham potrebbe addirittura essere posticipata dopo la sosta per le nazionali. Nonostante le condizioni di Spence migliorino e il ragazzo stia svolgendo esercizi di riatletizzazione a ritmo importante, non si vogliono correre rischi. Meglio aspettare ottobre: allora la squadra di Chivu potrà schierare il trio al completo tra i titolari e mostrare un volto da Premier Inter".

(Tuttosport)