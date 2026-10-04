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Nei prossimi giorni, ad Appiano Gentile, Cristian Chivu si ritroverà di fronte un'Inter spaccata in due, tra chi è rimasto alla Pinetina ad allenarsi e chi farà ritorno dopo gli impegni con le nazionali. Ecco perché, secondo il Corriere dello Sport, l'allenatore nerazzurro sta pensando a una squadra tutta nuova:

"C'è chi è stato convocato in nazionale, con 3 o 4 gare da giocare nell’arco di una decina di giorni. E c’è chi è rimasto ad allenarsi alla Pinetina, con il bonus supplementare di “farsi” pure una settimana di vacanza. Insomma, una volta che saranno rientrati tutti, Chivu dovrà gestire un gruppo spaccato in due: i più o meno stanchi e i sicuramente riposati".

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"Ecco perché l’idea che sta prevalendo è quella di lanciare, con il Parma, alla ripresa del campionato, un’Inter con meno nazionali possibili. Insomma, meglio avere gente fresca, piuttosto che correre qualche rischio con chi deve ancora smaltire la fatica. Beh, da questo punto di vista, il tecnico rumeno può ritenersi fortunato. Nel senso che, con il contingente rimasto a Milano, c'è margine per costruire un undici quasi al completo".

(Fonte: Corriere dello Sport)