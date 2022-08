Inter-Spezia, Zé Maria: “Dimarco mi piace molto, giocatore intelligente. Penso che Inzaghi…”

Zé Maria, ex giocatore nerazzurro, ha analizzato la sfida in programma stasera a San Siro contro lo Spezia: "Cosa mi aspetto stasera? Le partite semplici non esistono nel campionato italiano. La partita contro il Lecce ne è una dimostrazione. L'Inter ha tutte le armi per fare benissimo in campionato. Credo che cercherà di imporre il suo ritmo e il suo gioco, come ha fatto anche l'anno scorso. Dimarco? Mi piace molto, è un giocatore molto intelligente e ha un mancino molto educato. Con l'uscita di Perisic ha più possibilità di giocare e dimostrare. Una garanzia per l'Inter. Penso che Inzaghi cambierà modulo solo in emergenza. Lukaku è tornato per fare coppia con il suo gemellino. Ha già dimostrato di che pasta è fatto. L'Inter ha tutti giocatori che possono giocare anche in un cambio modulo".