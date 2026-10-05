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A livello nazionale la Juventus conserva il bacino di tifosi più ampio. Ma se il campo si restringe alla città di Milano, la classifica cambia completamente. E in testa c’è l’Inter.

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È quanto emerge dall’analisi realizzata dall’istituto demoscopico, ripresa da Calcio e Finanza. Secondo le stime, nel capoluogo lombardo i nerazzurri sarebbero la squadra con il maggior numero di sostenitori, davanti ai cugini del Milan e con un margine molto più consistente sulla Juventus.

Inter prima con circa 320mila tifosi

Non esiste naturalmente un censimento ufficiale capace di stabilire con assoluta precisione quale squadra tifi ogni residente di Milano.

Yoodata ha quindi elaborato una stima partendo dai dati nazionali sul tifo e dalle caratteristiche demografiche della città.

Il risultato è questo:

Inter: circa 320mila tifosi

Milan: circa 290mila

Juventus: poco più di 140mila

Il vantaggio dell’Inter sul Milan sarebbe quindi di circa 30mila sostenitori, mentre la Juventus avrebbe meno della metà dei tifosi nerazzurri presenti in città.

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A Milano domina il derby

Il dato racconta soprattutto quanto il tifo milanese sia ancora fortemente legato al territorio.

Inter e Milan, sommate, supererebbero infatti i 600mila sostenitori residenti, lasciando nettamente alle spalle tutte le altre squadre.

È una situazione molto diversa rispetto al quadro nazionale, dove la Juventus può contare su una diffusione molto più ampia lungo tutta la Penisola.

A Milano, invece, la rivalità resta quasi completamente concentrata tra le due squadre cittadine. Un derby che non vive soltanto allo stadio, ma attraversa famiglie, quartieri, luoghi di lavoro e generazioni.

Juventus terza, ma molto distante

La Juventus rimane comunque la terza squadra più seguita nel capoluogo lombardo.

Secondo l’analisi, la presenza bianconera a Milano avrebbe radici anche nei grandi movimenti migratori interni che hanno accompagnato la crescita economica della città soprattutto nel secondo dopoguerra