Questa sera l'Inter affronterà l'Udinese. Con molta probabilità vedremo la coppia che ha fatto le fortune del Manchester City, ovvero Akanji e Stones. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i due stasera torneranno a giocare insieme per la prima volta dall'11 febbraio 2025, quando in Champions i citizens furono sconfitti in casa dal Real per 3-2 nell'andata del playoff.

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"L'annata dell'inglese terminò poi poche settimane dopo a causa di un lungo infortunio, negandogli anche la possibilità di scendere in campo al mondiale per club. In estate Akanji si trasferì all'Inter nell'ultimo giorno di mercato, tracciando la rotta seguita da Stones un mese fa".

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"In nerazzurro fino a questo momento i due hanno disputato insieme soltanto l'ultimo scorcio dell'amichevole estiva contro il Real Betis, tra l'altro decisa proprio da un gol di Stones. In gare ufficiali, invece, si sono sempre avvicendati: Stones ha preso il posto di Akanji a partita in corso sia contro il Monza che contro il Cagliari in Serie A".

(Corriere dello Sport)