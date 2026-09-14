15 minuti col Monza, 22 col Cagliari e 45 col Real Madrid. È il minutaggio che fin qui ha accumulato John Stones. Il difensore inglese si candida a debuttare dal 1' con la maglia dell'Inter questa sera contro l'Udinese. Cristian Chivu è intenzionato a lanciarlo dal 1' insieme al suo ex compagno ai tempi del City, Akanji.

Getty Images

"Il dato curioso è che Stones è subentrato proprio nelle tre partite in cui l’Inter ha subito delle reti, riuscendo quindi con la sua esperienza a tappare (alcune) delle falle nei meccanismi difensivi nerazzurri. Fatto sta, che Chivu per provare a tirare su la saracinesca davanti a Pepo Martinez. Dunque, Stones è pronto alla prima", sottolinea Tuttosport.

Getty Images

"L’inglese, 32 anni, è arrivato quasi in sordina. Quando l’entourage dell’ex City ha calato le proprie richieste, l’Inter non ha perso tempo, andando così a sostituire due veterani con un altro giocatore di grande esperienza, aggiungendo poi Pavard di ritorno. Chivu non chiederà a Stones 50 partite in stagione, sa che il suo fisico, reduce da due annate con diversi problemi muscolari, andrà gestito, ma se l’inglese offrirà 25 gare alla sua altezza, l’Inter avrà ottenuto ciò che voleva, considerando che l’ultimo Acerbi aveva messo insieme 26 presenze".

(Tuttosport)