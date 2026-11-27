La grande prestazione di Petar Sucic contro lo Stoccarda non è passata inosservata in Croazia. Il quotidiano Sportske Novosti ha dedicato un approfondimento al centrocampista dell'Inter, soffermandosi soprattutto sulla novità tattica introdotta da Cristian Chivu: l'impiego del classe 2003 da regista davanti alla difesa.

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Secondo molti osservatori, Sucic è stato il migliore in campo nella vittoria per 2-0 contro i tedeschi. Al di là del rigore trasformato per il gol del vantaggio, però, ad attirare l'attenzione è stata soprattutto la qualità della prestazione in un ruolo nel quale, con la maglia nerazzurra, non era ancora partito da titolare.

Inter, in Croazia rivedono Marcelo Brozovic

Il quotidiano croato ricorda come il paragone tra Sucic e Marcelo Brozovic fosse nato già nell'estate del 2023, quando Petar iniziava a mettersi in mostra con la Dinamo Zagabria e Marcelo aveva appena concluso la sua esperienza all'Inter, indossando la fascia da capitano nella finale di Champions League contro il Manchester City.

A distanza di oltre tre anni, Sportske Novosti ritiene di aver finalmente visto il «vero nuovo Brozovic» con la maglia dell'Inter.

Brozović e Sučić interpretano il calcio in maniera diversa sotto molti aspetti, ma entrambi sono grandi corridori, capaci di coprire ogni zona del campo, responsabili, instancabili, determinati e intelligenti», sottolinea il quotidiano croato.

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Una scoperta fondamentale anche per la Croazia

La possibilità di utilizzare Sucic davanti alla difesa rappresenta una novità importante non soltanto per Cristian Chivu, alle prese con l'infortunio di Calhanoglu, ma anche per il commissario tecnico della Croazia, Slaven Bilic.

«Se Sučić può giocare da regista nell’Inter in Champions League, può farlo anche con la Croazia», scrive Sportske Novosti.

In Nazionale, come nell'Inter, il centrocampista viene utilizzato prevalentemente da mezzala, ma in alcune occasioni ha ricoperto anche il ruolo di trequartista.

La sua versatilità potrebbe dunque consentire alla Croazia di trovare finalmente un erede di Brozovic, uno dei giocatori maggiormente rimpianti dalla Nazionale dopo il suo addio.

Sucic, i numeri della grande prestazione contro lo Stoccarda

Il quotidiano croato analizza anche nel dettaglio la prestazione del centrocampista, evidenziandone la puntualità nelle chiusure difensive, la ricerca delle verticalizzazioni e la capacità di recuperare rapidamente la posizione davanti alla difesa.

Sucic ha inoltre partecipato alla costruzione del secondo gol nerazzurro, effettuando il passaggio che ha preceduto l'assist di Dimarco per Lautaro Martinez.

Questi i suoi numeri nei 90 minuti disputati contro lo Stoccarda:

1 gol

3 conclusioni

80 palloni toccati

91% di precisione nei passaggi

6 lanci lunghi riusciti su 8

7 possessi recuperati

2 duelli vinti su 5

Per Sucic si tratta del quarto gol in carriera in Champions League, il secondo con la maglia dell'Inter dopo i due realizzati con la Dinamo Zagabria.

Il croato ha ottenuto un 7 in pagella dalla Gazzetta dello Sport e dal Messaggero, mentre su Sofascore la sua prestazione è stata premiata con un 8,3.

La conclusione di Sportske Novosti è chiara: Sucic ha dimostrato di possedere le qualità necessarie per giocare da regista davanti alla difesa. Una soluzione in più per Chivu e una prospettiva particolarmente interessante per il futuro della Nazionale croata.