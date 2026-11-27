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Denzel Dumfries ha perso il posto da titolare al Real Madrid. L'ex giocatore dell'Inter, comunque, non deve preoccuparsi perché, come dichiarato da José Mourinho a Ziggo Sport, l'olandese "giocherà sicuramente più spesso".

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"È una situazione nuova per lui. È un giocatore che è cresciuto nel corso di tutta la sua carriera, sia in Olanda che in Italia, ed è sempre stato un giocatore molto importante. Penso che stia soffrendo un po' qui all'inizio. Per molti anni ha giocato un po' più arretrato, dopodiché all'Inter era più un esterno che un vero e proprio esterno di centrocampo. Ha bisogno di tempo per questo adattamento, ma è un giocatore fantastico che sicuramente giocherà di più e che è già importante per noi. Non ci pentiamo affatto di averlo ingaggiato. Sappiamo che è un giocatore con la giusta mentalità, un fisico robusto e un profilo importante".

(meemetoranje.nl)