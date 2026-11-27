Secondo quanto riporta il giornalista spagnolo, Alberto Pereiro, Denzel Dumfries è sempre più frustrato dai pochi minuti che José Mourinho gli ha concesso fin qui. Il nazionale olandese è arrivato dall'Inter la scorsa estate per 20 milioni di euro, ma ha visto che Federico Valverde gli viene sempre più spesso preferito come terzino destro.

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Pereiro ha dichiarato a Onda Cero che la situazione attuale non corrisponde affatto al quadro delineato durante la trattativa. "Dumfries è un po' infastidito. Non è quello che gli era stato promesso", afferma il giornalista. Secondo Pereiro, la dirigenza sportiva del Real Madrid aveva previsto un ruolo più importante per il terzino.

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Di recente, Valverde è stato preferito per la fascia destra. Mourinho sceglie costantemente di schierare il centrocampista come terzino destro, relegando di fatto Dumfries in secondo piano. Sebbene inizialmente l'olandese avesse superato Trent Alexander-Arnold nella corsa al posto da titolare, ora Valverde sembra aver superato entrambi nelle gerarchie.