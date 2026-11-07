Dare continuità alla risposta di Rotterdam e chiudere con un risultato positivo prima della sosta. L’Inter si prepara alla sfida con il Como con alcune indicazioni di formazione già piuttosto definite e un grande interrogativo che riguarda soprattutto la difesa.

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Secondo quanto raccolto da FCInter1908, l’orientamento in attacco è quello di affidarsi a Pio Esposito e Thuram, mentre sulla fascia destra Spence resta favorito nonostante una condizione fisica da gestire. Le ultime prove prima della partita serviranno a sciogliere i dubbi ancora aperti.

Attacco, Pio Esposito e Thuram davanti. Lautaro dopo la sosta

La coppia offensiva dovrebbe essere composta da, con. Esposito arriva dal gol in Champions League e si presenta alla sfida con fiducia: contro il Como sarà importante anche il suo lavoro per aprire spazi.

Non ci sarà invece Lautaro Martinez. Il capitano non è ancora pronto e il suo ritorno è previsto dopo la sosta. Non è stato convocato neppure dall’Argentina.

Centrocampo, Zielinski in vantaggio su Sucic

In mezzo al campo le indicazioni più solide riguardano. Per completare il reparto resta aperto il confronto tra, con il polacco attualmente in vantaggio.

Mkhitaryan non dovrebbe partire dal primo minuto: l’orientamento della vigilia porta verso una nuova occasione per uno tra Zielinski e Sucic, in attesa delle verifiche definitive.

Spence favorito a destra, Dimarco verso la conferma

Sulle fasce,, mentre a destra dovrebbe toccare ancora a

L’esterno avverte un po’ di fatica e non è al 100%, ma al momento resta la soluzione più probabile rispetto a Diouf. Le sue condizioni saranno quindi uno degli aspetti da valutare fino alle ultime ore, anche se le indicazioni attuali portano verso una sua presenza nell’undici iniziale.

Il grande dubbio: Bisseck o Carlos Augusto

Davanti a, il terzetto difensivo potrebbe essere composto da. È però proprio in questo reparto che resta aperta l’alternativa principale.

Con Dimarco sulla fascia sinistra, l’eventuale inserimento di Carlos Augusto dall’inizio passerebbe dal suo impiego come terzo di difesa. In questo scenario Bastoni si sposterebbe al centro, Akanji agirebbe sul centrodestra e Carlos Augusto occuperebbe la posizione di sinistra.

A farne le spese sarebbe quindi Bisseck, che partirebbe dalla panchina. Le due possibilità restano aperte: da una parte Bisseck-Akanji-Bastoni, dall’altra Akanji-Bastoni-Carlos Augusto. Le ultime prove prima della gara daranno l’indicazione definitiva.

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Inter-Como, la probabile formazione

Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram.

Restano da sciogliere soprattutto i ballottaggi Bisseck-Carlos Augusto in difesa e Zielinski-Sucic a centrocampo, oltre alla valutazione conclusiva sulle condizioni di Spence.