VIDEO FCIN1908 / Marotta e Baccin in tribuna per seguire l'Inter U23: c'è anche Lo Schiavo

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Paolo Bonolis, noto tifoso interista, ha parlato così a Sky Sport della corsa scudetto in Serie A, del lavoro di Cristian Chivu e del mercato.

“Inter? Ottimista, le cose si aggiustano, le stagioni sono diverse. Abbiamo perso il primo derby, perderemo il secondo e vinceremo lo scudetto. Chivu fa un lavoro straordinario, a me piace come gioca l’Inter, andiamo tante volte nei pressi della porta avversaria.

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Dietro serve sicuramente un centrale più veloce e lo cercheranno sul mercato. Per il resto tutto bene. Il Milan arriverà dietro a noi in campionato”.