GdS – Inter, la top11 di tutti i tempi: scelte difficili, esclusioni eccellenti

Centrocampo il reparto più sacrificato: [...] nell'Inter niente spazio per Bedin e Bertini, simboli degli Anni 60-70; per Oriali una vita da mediano , Beppe Baresi e Berti; per Cambiasso e Sneijder menti del Triplete; per Veron e Stankovic; per Barella e Calhanoglu di oggi".

"Nell'Inter abbiamo disegnato due ali larghe del livello di Sandro Mazzola e Istvan "Stefano" Nyers, apolide capace di 133 gol tra la fine dei Quaranta e l'inizio dei Cinquanta. Davanti Ronaldo il Fenomeno e Bobo Vieri, la coppia a cavallo del millennio, più iconica che vincente, zero scudetti in nerazzurro, ma irresistibile per la miscela di tecnica e potenza.

Tanti, troppi i "tagliati": "Nacka" Skoglund e "Veleno" Lorenzi dei Cinquanta; Angelillo; Jair e Corso della Grande Inter; Bonimba Boninsegna con le sue rovesciate; il duo Beccalossi-Altobelli dello scudetto 1980; Serena e Diaz del campionato dei record; gli argentini Milito e Icardi. Sì anche lui, il fedifrago Maurito , ha diritto di stare tra gli eletti. E se guardiamo all'oggi, come si fa a non contemplare Lautaro Martinez?".

Inter (4-2-2-2): Julio Cesar; Zanetti, Bergomi, Samuel, Facchetti; Matthaus, Suarez; Mazzola, Nyers; Ronaldo, Vieri. Panchina: Zenga, Maicon, Burgnich, Picchi, Oriali, Beccalossi, Altobelli, Boninsegna, Skoglund, Milito, Rummenigge, Corso.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.