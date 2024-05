Ultima gara casalinga della stagione per l'Inter campione d'Italia, che ospita a San Siro la Lazio. Per l'occasione, come scrive Tuttosport, Simone Inzaghi pare intenzionato a schierare i cosiddetti titolarissimi: "I titolarissimi contro la Lazio. Simone Inzaghi, dopo aver fatto affidamento sul turnover contro Sassuolo e Frosinone, schiererà domani la miglior formazione possibile contro i biancocelesti. Il tecnico piacentino vuole infatti permettere ai maggiori protagonisti dello scudetto della seconda stella di mettersi nuovamente in mostra davanti ai propri tifosi, nell’ultima gara casalinga stagionale, in un San Siro assolutamente gremito (tanto che per soddisfare tutte le possibili richieste pervenute sarebbero serviti tre Meazza per permettere a tutti i sostenitori nerazzurri di seguire la partita).