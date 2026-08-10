VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

L'Inter ha terminato la tournée asiatica con una vittoria contro la Juventus. Cristian Chivu torna a Milano portandosi dietro segnali positivi dai soliti (Dimarco su tutti) e soprattutto ha ottenuto risposte importante dai giovani. Bilancio positivo per il tecnico che, in attesa di avere rinforzi dal mercato, può guardare con fiducia l'inizio della stagione 2026-27.

"Obiettivo raggiunto. L’Inter chiude la tournée asiatica con una vittoria e soprattutto con il successo sperato: nessun infortunio, ritmo ritrovato e condizione fisica nettamente migliorata. Dal Manchester City al Milan fino alla Juventus, da Hong Kong all’Australia, Cristian Chivu ha visto i suoi giocatori crescere progressivamente, partita dopo partita. Al netto del mercato ancora aperto, in attesa di capire se arriveranno nuovi rinforzi, le prestazioni contro avversari così importanti hanno confermato che i campioni d’Italia sono pronti a ripartire in prima fila", sottolinea Sky Sport.

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"In copertina ci finisce ancora una volta Federico Dimarco, protagonista con due gol realizzati nei due derby italiani. Ma i segnali positivi sono tanti, con diversi giocatori che hanno ben figurato, confermando la profondità e la qualità di un gruppo che parte con ambizioni alte. Oltre ai soliti Barella e Calhanoglu, contro il Manchester City si è messo in mostra Aleksandar Stankovic, autore di un primo tempo di grande personalità; la scelta di utilizzare Diouf come esterno destro si sta rivelando sempre più convincente, mentre ha funzionato anche la mossa di mettere Bisseck al centro della difesa, con Pavard ritornato a buon livello dopo l’esperienza al Marsiglia".

"Bene Provedel in porta, anche se Chivu ha confermato che tra i pali “non esistono gerarchie”. Infine, da sottolineare l’impatto dei più giovani, Lavelli e Bovio (‘blindato’ con un rinnovo di contratto) su tutti. Ora qualche giorno di meritato riposo prima della ripresa mercoledì pomeriggio".

(Sky Sport)