Ts – Inter, da Zhang zero euro per il mercato. Chi vive la realtà di Appiano…

Un attaccante e un sterno destro se Cuadrado, come ormai appare probabile, dovesse operarsi. Sono questi gli innesti che servirebbero all'Inter e a Inzaghi in vista del mercato di gennaio. Tuttosport sottolinea che "non c’è un euro per il mercato a meno (ovviamente) che le risorse arrivino da qualche cessione. Anche per questo l’Inter non libererà Sensi (che va in scadenza a giugno) senza che arrivi un’offerta".