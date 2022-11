Inter TV, Andreolli: “Le squadre continuano a correre, pochi margini per sbagliare. Barella…”

Marco Andreolli ha analizzato la sfida tra Juventus e Inter: "Questo è un campo complicato e difficile. Guardando la classifica si vede come le squadre continuino a correre. Ci sono ancora tanti punti da recuperare, gli errori sono al minimo in questo momento. Bisogna dare continuità al momento ottimo della squadra. Bisogna cercare di continuare a pigiare sull'acceleratore. Per guadagnare posizioni i margini di errore sono minimi. Allegri ha puntato molto sulla difesa. Per ritornare a giocare partite importanti a livello europeo devi aggiungere qualcosa. Troppo poco ancora quello che si è visto in questo senso dalla Juventus".

"Inzaghi ha messo Lautaro dall'inizio anche contro il Bayern Monaco, il Toro sta proprio bene fisicamente. Le sue prestazioni ci sono sempre state. Il suo lavoro era importante anche se non veniva esaltato dai gol. É cresciuto tantissimo, aiutando la squadra. Sta diventando importante in tutte le zone del campo. É cresciuto molto. Quando riesci sempre ad essere utile alla squadra appena ritrovi la giocata importante il gol viene da sé. Anche Barella è cresciuto. É migliorato dal punto di vista realizzativo. Deve avere l'obiettivo di arrivare in doppia cifra ogni anno, deve averlo proprio come obiettivo. Non deve essere un'ossessione, deve arrivare in maniera naturale. Acerbi è un difensore molto attento anche nella marcatura su uomo. Bravo a sapersi proporre a livello offensivo, nell'accompagnare l'azione. L'Inter è riuscita a sopperire come squadra all'assenza di Brozovic. Quest'anno quasi non abbiamo sentito la sua assenza. Un giocatore delle sue qualità è fondamentale ritrovarlo questa sera, farà piacere a Inzaghi avere una difficoltà in più nelle scelte. Juve e Inter puntano molto sul gioco sugli esterni, la Juve gioca molto sulla destra. Dzeko? Ci ha sorpreso anche la sua condizione fisica. Le sue qualità non ci sorprendono, ci sorprende la sua tenuta fisica e anche quella mentale. Bella anche l'intesa tra Edin e Lautaro", ha concluso Andreolli.