Mkhitaryan a Inter TV: “Non importa quanto gioco ma che sto aiutando la squadra”

Vittoria ricca di emozioni, quella che l'Inter ha realizzato contro la Fiorentina al Franchi. Le parole di Mkhitaryan ai microfoni di Inter TV: "Non importa come ho fatto il gol, l'importante è come abbiamo vinto. Abbiamo dimostrato che volevamo vincere,. Abbiamo meritato di vincerla alla fine".