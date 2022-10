Lautaro a Inter TV: “A volte lo spirito di squadra si perde, noi lo abbiamo recuperato”

"Dovevamo mettere qualcosa in più, non ci stava bastando quello che stavamo mettendo. A volte non giravano le cose come volevamo. Due-tre settimane fa ci siamo parlati tanti. Ognuno pensa a chiudere gli spazi, a dare una mano a chi gioca di meno, a fare il passaggio ad un compagno. Questo è importante. A volte si perde, ma noi lo abbiamo recuperato e credo si veda sul campo. Milito mi manderà un messaggio? Sicuro, è qui a Milano e andremo a cena. Sono contento, lui è sempre vicino e mi dà consigli. Una brava persona", ha concluso il Toro a Inter TV.