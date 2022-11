Settore giovanile, l’Inter U11 vince la Can Bartu Cup a Istanbul

Un torneo caratterizzato da un'ottima organizzazione e da un alto livello tecnico: l'Inter U11 ha trionfato nella Can Bartu Cup , competizione giovanile organizzata a Istanbul dall'Academy del Fenerbahce.

16 squadre partecipanti divise in quattro gironi, tra le quali Villarreal, Juventus, Atletico Madrid, Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas.

L'Inter ha giocato cinque partite in totale (otto giocatori contro otto), quattro della durata di 20 minuti, mentre la finale si è svolta su due tempi della durata di 15' l'uno.

L'U11 ha saputo mantenere la porta inviolata per tutto il torneo: anche per questo motivo il portiere nerazzurro Galliera è stato eletto miglior estremo difensore della Can Bartu Cup.