Inter U17, Polenghi: “Arrivare in finale sempre bellissimo, contento per i ragazzi”

I nerazzurri, dopo aver concluso il girone B al primo posto con 66 punti (PG: 26 - V: 21 - P: 3 - S: 1 - GF: 91 - GS: 23 - DR: 68), hanno eliminato il Parma ai quarti (5-5 all'andata in Emilia e vittoria 4-0 al ritorno in casa) e la Fiorentina in semifinale dopo i tempi supplementari. "Sono veramente contento - ci tiene a dire Polenghi, che una stagione dopo ha nuovamente la possibilità di provare a vincere uno scudetto Under 17 -, felice per questo gruppo: è stato un anno importante, sia per me che per loro, che sono cresciuti tantissimo. Abbiamo vinto una partita difficilissima: voglio fare i complimenti alla Fiorentina e a Galloppa perché sono una squadra che gioca bene a calcio. Hanno fatto una grande partita e noi, di conseguenza, abbiamo dovuto fare una partita altrettanto importante fatta di sacrificio e di abnegazione. Sono contento per i ragazzi".