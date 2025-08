Prosegue il cammino di preparazione dell’Inter U23 verso l’inizio ufficiale della stagione 2025/26. Reduce dal pareggio per 2-2 nella prima storica uscita contro il Trento, la squadra allenata da Stefano Vecchi dopo il test in famiglia con l'Inter di Cristian Chivu di domenica 3 agosto, scenderà in campo mercoledì6 agosto per un nuovo test amichevole: i nerazzurri affronteranno l’AlbinoLeffe all’AlbinoLeffe Stadium. Fischio d’inizio alle ore 18:00.