Tra pochi minuti l'Inter U23 scenderà in campo per affrontare il Foggia. In uno stadio Breda tutto esaurito, i nerazzurri vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo il successo esterno sul campo del Crotone nel turno infrasettimanale. Ad assistere alla gara della squadra allenata da Stefano Vecchi, ci sono Beppe Marotta e Dario Baccin.

Il presidente nerazzurro e il nuovo ds quando non impegnati con la prima squadra seguono con attenzione l'U23 che quest'anno è finita in un girone (C) dove ci sono squadre di alto livello per la categoria.