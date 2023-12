Inter-Udinese, la carica dei 70mila. Media spettatori a San Siro è da capolista

Quasi da sold out. A San Siro sabato sera si gioca la partita con l'Udinese alle 20.45 e, dopo la vittoria col Napoli, allo stadio arriveranno 70mila persone. Nel match dedicato agli Inter Club, con promozioni per i tesserati, non si arriverà al tutto esaurito perché non sono stati venduti tanti biglietti riservati ai sostenitori del settore ospiti. Ma i tifosi nerazzurri pronti a sostenere Inzaghi e i suoi ragazzi saranno tanti, come sempre.