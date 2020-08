Nuovo prestito per Xian Emmers: il centrocampista belga, dopo le esperienze con Cremonese e Waasland-Beveren, nella prossima stagione indosserà la maglia dell’Almere City, formazione militante in Eerste Divisie, la Serie B olandese. Il classe ’99 è stato ceduto dall’Inter in prestito secco fino al 30 giugno 2021.