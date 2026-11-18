GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Altra giornata di lavoro ad Appiano Gentile. L'Inter prepara la gara contro l'Atalanta dopo la sosta per le nazionali. Come sottolinea Sky Sport, tutti i nazionali sono tornati a disposizione di Chivu tranne due: Carlos Augusto e Piotr Zielinski che torneranno domani. Toccherà al tecnico nerazzurro valutare i recuperi di Lautaro, Curtis Jones, lo stesso Thuram tornato leggermente affaticato come Akanji.

Sarà importante vedere il recupero di Curtis Jones. Un problema agli adduttori lo ha fermato un mese e mezzo, è andato in panchina col Como, è a disposizione con l'Atalanta, da capire quanti minuti giocherà tra Atalanta e gare successive. Deve diventare un fattore per l'Inter perché grande attestato di stima del club, grande fiducia di Chivu e compagni, è un giocatore che può diventare un fattore per la squadra.

(Sky Sport)