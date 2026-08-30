GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Ancora poche ore e l'Inter tornerà in campo. Dal primo minuto ci sarà sicuramente Lautaro Martinez, al fianco di Pio Esposito. L'argentino ha beneficiato di una ulteriore settimana di lavoro in quel di Appiano Gentile dopo la gara di Monza e ha ora più benzina nel motore. In questi giorni ha potuto costatare da vicino un aspetto nel quartier generale nerazzurro. Lo riporta il Corriere dello Sport:

COMO, ITALY - AUGUST 21: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale attends during the FC Internazionale press conference at Inter Training Center in memory of Angelo Moratti at Appiano Gentile on August 21, 2026 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Ad Appiano Gentile le sedute degli ultimi giorni sono state particolarmente stimolanti, con i nuovi che hanno portato ancora più entusiasmo e nuovi stimoli. Lautaro e soci hanno potuto costatare da vicino anche il talento di Curtis Jones, che intanto ha strappato la prima convocazione e andrà in panchina in attesa di un cenno da parte di Cristian Chivu".