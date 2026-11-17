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Il paradosso di Francesco Pio Esposito: assoluto punto di riferimento per la Nazionale, attaccante di riserva all'Inter quando Thuram e Lautaro stanno bene. Proprio su questo si sofferma oggi La Gazzetta dello Sport: "Va considerato pure che il minutaggio di Esposito resta di primo livello nonostante le gerarchie e che sia solo al secondo anno di Serie A, motivo per cui appare naturale affidarsi a due grandi del calcio europeo come Lautaro e Thuram, ma fa specie vedere che il 9 della Nazionale non sia un intoccabile nel club.

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Di recente più di qualcuno ha lanciato un'altra "pazza idea" (dopo l'intuizione di Chivu che ha dirottato Diouf dal centro del campo alla corsia destra): perché non far coesistere, tutti insieme, Lautaro, Thuram ed Esposito in un tridente dalla potenza di fuoco sconosciuta? L'assetto tattico dell'Inter non lo permette, ma l'Italia di Mancini è costruita attorno ad un 4-3-3 che tradotto a colori nerazzurri non escluderebbe l'impiego dei tre tenori in contemporanea.

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A dire la verità, specialmente in situazione complicate, è capitato che Chivu lanciasse il Toro, Tikus e Pio tutti insieme. Ma il risultato è stato confusionario. Per il momento, dunque, le ipotesi lasciano il tempo che trovano. Non un male, considerando il ruolo da protagonista di Pio Esposito in Nazionale e quello da prezioso jolly nell'Inter.