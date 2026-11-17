VIDEO / Zanetti: "Mai avuto dubbi su Chivu...e Lautaro! Champions, la pensiamo così. Nico Paz..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Chivu vuole Provstgaard". Titola così Repubblica in un focus sul mercato dell'Inter che verrà: secondo il quotidiano, il centrale danese è il primo obiettivo del tecnico nerazzurro Cristian Chivu per la sua difesa del futuro.

Si legge: "Tra i profili seguiti per l’estate c’è Oliver Provstgaard, centrale danese classe 2003 che si è imposto nella Lazio di Gennaro Gattuso e ha aperto le marcature nel 3-0 in casa della Juventus.

I biancocelesti non intendono privarsene a metà stagione: per sedersi al tavolo a gennaio servirebbe un’offerta da 40 milioni di euro. Per questo il discorso è rinviato a giugno, quando entrambi i club avranno più tempo per programmare la difesa".