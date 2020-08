Inter, Vidal in stile Sanchez: l’agente tratta con il Barcellona, può arrivare a zero

L’Inter e Arturo Vidal non sono mai stati così vicini: dopo un lunghissimo inseguimento, la dirigenza nerazzurra è pronta a regalare ad Antonio Conte il suo pupillo. Secondo il Corriere dello Sport, i vertici interisti hanno già dato mandato a Fernando Felicevich, agente del centrocampista cileno nonchè di Alexis Sanchez, di avviare le pratiche per liberare il giocatore dal Barcellona: “Felicevich, il suo agente, è già all’opera e intende seguire l’esempio di Sanchez, altro suo assistito, liberato a zero dal Manchester United, con tanto di buonuscita. Ecco, di fatto, per accogliere Vidal alla Pinetina manca solo che il Barcellona gli lasci qualcosa e poi firmerà un biennale con l’Inter“.