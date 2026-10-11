"C'erano una volta, prima della sosta infinita, le partenze a handicap dell'Inter, che cavallerescamente concedeva agli avversari di cominciare le partite dal 2-0. Alla ripresa, la squadra di Chivu si è mostrata meno generosa e a San Siro ha travolto il Parma, segnando tre gol in mezz'ora e passeggiando per l'ora successiva. Una vittoria utile, nel weekend in cui Como e Roma dovranno togliersi punti a vicenda. E importante, perché ottenuta senza subire gol — è la prima volta in questa stagione — e risparmiando dall'inizio Bastoni, Barella e Lautaro, da cui in passato la squadra è sembrata dipendere, nello spirito e nei risultati". Inizia così l'analisi di Repubblica sulla vittoria dell'Inter contro il Parma. Alla ripresa i nerazzurri hanno offerto una prova convincente spazzando via la squadra di Gilardino nei primi 30 minuti.

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"Nel finale spazio anche a Spence, che contro il suo ex allenatore Gilardino, avuto al Genoa, ha mostrato quantomeno una bella falcata palla al piede. Quanto potrà dare al gioco interista, si vedrà. Intanto l'Inter ha la certezza di un'altra giornata da capolista, e ha portato a dieci il numero di marcatori diversi dopo sei partite. Nessuna squadra nei cinque maggiori campionati europei ne conta di più, e in Serie A non succedeva da cinque anni".

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"Ha gli anni contati anche San Siro, e prima della partita la curva ne ha celebrato il centenario con una coreografia. Gli ultrà hanno denunciato il divieto di esporre striscioni contro la demolizione dello stadio, fra cui «Luci a San Siro, non le spegnerete mai». Dura la reazione: «Non è una battaglia contro l'Inter, ma in nome di Sandro Mazzola difenderemo la Scala del Calcio».

(Repubblica)