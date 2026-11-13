I nerazzurri che non sono partiti con le Nazionali hanno continuato ad allenarsi alla Pinetina
VIDEO FCIN1908 / Inter, ad Appiano si rivede... Lautaro! Allenamento a parte con Jones
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Venerdì di lavoro ad Appiano Gentile, con i calciatori dell'Inter (Prima Squadra e U23) non convocati dalle varie Nazionali che si sono regolarmente allenati sotto lo sguardo dei tecnici Chivu e Vecchi.
Previsto ora un weekend di riposo, ma non per tutti: secondo quanto raccolto da Fcinter1908, non lavoreranno solamente i calciatori non infortunati, mentre chi è ancora alle prese con qualche acciacco fisico proseguirà con il suo programma specifico (allenamento o terapie) nella giornata di sabato, per poi godersi una domenica di relax.
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