Inter Women, Alborghetti: “Un onore far parte di una squadra così importante”

Lisa Alborghetti, centrocampista dell'Inter femminile, ha raccontato nell'ultimo Match Day Programme nerazzurro i suoi inizi nel mondo del calcio e le sensazioni provate nel difendere questi colori: "Il pallone ha sempre fatto parte della mia vita, da quando ero bambina. L'inizio di tutto è stato nella squadra dell'oratorio di Alzano Lombardo, dove sono nata e cresciuta. A Brescia ho intrapreso i primi passi importanti, ho vinto 2 Campionati, 2 Supercoppe e 3 Coppe Italia arrivando anche ai quarti di finale di Champions League e ho iniziato tutta la trafila della Nazionale fino ad arrivare ai Mondiali U20 in Giappone. Poi sono andata a Cipro, un'esperienza di vita calcistica e umana, che mi ha insegnato tanto. Milano è la città in cui sono diventata professionista e ho trovato tante persone che hanno creduto in me. Far parte di una squadra così importante come l'Inter è un onore e tuti i giorni mi sento fortunata nel poter dare un contributo a questo Club. Tenacia, carisma, dedizione, mentalità e sacrificio sono le parole chiave del percorso che mi ha portata fin qui, insieme ai preziosi insegnamenti dei miei allenatori e della mia famiglia, da sempre il mio faro".