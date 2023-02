Inter Women, 6 le calciatrici della Prima Squadra convocate in Nazionale

Impegni internazionali per diverse ragazze della formazione femminile nerazzurra: l'elenco completo con date e luoghi

Impegni internazionali per sei delle calciatrici nerazzurre della Prima Squadra. C'è chi, come Ajara, si giocherà la qualificazione al Mondiale nello spareggio tra Camerun e Thailandia. Per le altre nerazzurre, amichevoli e tornei. Queste le sei convocate: Polli (Italia), Van der Gragt (Olanda), Thøgersen (Danimarca), Nchout (Camerun), Merlo e Santi (Italia U23).