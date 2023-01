Inter Women, Guarino: “Contente del passaggio del turno, ma non abbiamo brillato”

Rita Guarino, tecnico dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio per 1-1 contro il Parma, che è valso alle nerazzurre il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia: "Ovviamente siamo molto contente del passaggio del turno, era la nostra prima partita del 2023 ed era importante approciarla bene e portare a casa l'obiettivo. Non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, non abbiamo brillato, abbiamo concesso più di un'occasione all'avversario, non siamo state brave e ciniche nel primo tempo a chiudere la partita quando abbiamo avuto l'occasione per farlo. Il passaggio del turno ci permette di lavorare su questi aspetti, che andranno sicuramente migliorati. Da domani inizieremo questo percorso di miglioramento che è sempre costante e che ci deve proiettare alla prossima partita ci campionato".