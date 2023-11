Il tecnico della formazione femminile nerazzurra ha commentato la sconfitta per 5-0 rimediata contro la Juventus

Rita Guarino, tecnico della formazione femminile dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la pesante sconfitta contro la Juventus: "Non c'è dubbio che sia un risultato pesante che non rispecchia sicuramente la partita. Possiamo solo fare nostra culpa perchè concedere occasioni così facilmente alla Juventus, soprattutto con disattenzioni sulle palle inattive, è chiaro che le paghi a caro prezzo. Loro non perdonano".