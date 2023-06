Inter Women, Kristjansdottir saluta: “Due anni bellissimi, grazie per tutto!”

Anna Bjork Kristjansdottir, difensore islandese della formazione femminile dell'Inter, con un post pubblicato su Instagram ha annunciato la sua decisione di lasciare la squadra nerazzurra al termine della stagione: "Tutte le cose belle prima o poi arrivano a una fine. Grazie mille per questi due anni bellissimi! È stato un grande privilegio indossare questi colori e grazie tifosi per il supporto. Alle mie compagne e allo staff grazie per tutto! Per sempre una Nerazzurra".