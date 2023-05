Inter Women, Lang: “Avevamo bisogno di una vittoria. Ora pensiamo alla Roma”

Fanny Lang, difensore svedese dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match vinto per 4-0 contro la Fiorentina: "Sono molto contenta per aver partecipate alla vittoria della squadra. Un risultato molto importante per noi, avevamo bisogno di un successo anche a livello psicologico. Contro la Juventus avevamo fatto un'altra bella prestazione, ma non eravamo riuscite a conquistare i 3 punti. Contro la Roma ci aspetta una gara dura, come lo fu qui in casa all'andata, ma ora siamo più preparate, abbiamo raccolto questi 3 punti e speriamo di fare una bella gara".