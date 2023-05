Inter Women, Polli: “Questa è la strada giusta, vogliamo raggiungere il terzo posto”

Le parole dell'attaccante nerazzurra al termine del match vinto per 4-0 contro la Fiorentina, nel quale ha segnato un gol

Elisa Polli, attaccante dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 4-0 ottenuto contro la Fiorentina, nel quale ha anche segnato un gol: "Siamo riuscite a raggiungere questo risultato positivo dopo parecchie gare. Questa è la strada che dobbiamo seguire, vogliamo finire il campionato in questa maniera e dare continuità. Dalle ultime partite ci siamo messe a disposizione, abbiamo capito gli errori che abbiamo commesso e stiamo cercando di migliorare per dare una svolta a questo finale campionato e raggiungere il terzo posto e gli obiettivi prefissati.