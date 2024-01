Inter Women, Polli: “Vittoria importantissima per il nostro cammino. A Napoli…”

Intervenuta ai microfoni di Inter TV al termine della vittoria contro la Roma per 2-0, decisa anche da un suo gol, Elisa Polli, attaccante dell'Inter Women, ha parlato così:

"Ho preso palla a metà campo con l'unico obiettivo di far gol e portare la partita a casa. E' stata una vittoria importantissima, ci siamo riprese anche contro la Fiorentina, abbiamo tirato fuori il carattere. E' un passo importantissimo per il nostro cammino, ci dà consapevolezza rispetto a quello che possiamo fare. Ora contro il Napoli sarà una partita tosta su un campo ostica, cercheremo di dare il meglio per portare a casa i tre punti".