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David Sassarini, allenatore di Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV al triplice fischio del match di oggi vinto per 6-0 dalle sue ragazze contro il Napoli. Queste le sue considerazioni:

"La partita si è incalanata subito bene, il Napoli è un'ottima squadra e non ha questi valori, la conosco bene. Questa vittoria ci serve per continuare dopo l'ottima preseason, abbiamo soltanto sbagliato l'episodio con il Wolfsburg. L'idea è giocare un calcio offensivo, tenere la palla e coinvolgere tutta la squadra in entrambe le fasi. Servono coraggio e determinazione.

L'atteggiamento dipende dagli avversari, a Wolfsburg ci siamo anche difesi con qualità in inferiorità numerica, a testimonianza che la struttura tiene. Champions? Dobbiamo fare una partita globale, in tutte le fasi. Ci sono tante armi che possiamo sfruttare, giochiamo contro una squadra con qualità, ma conosciamo anche la nostra forza".