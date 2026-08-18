Uno dei dati che più balza all'occhio della pre-season dell'Inter è lo 0 alla voce gol degli attaccanti. Un dato che sorprende se si pensa quello interista è stato il miglior attacco dello scorso campionato, con 89 gol. "Certo, Lautaro, ultimo a iniziare la preparazione ad Appiano con Thuram e Stones, ha giocato solo una ventina di minuti nell’ultimo test col Betis, mentre il francese, rientrato in gruppo a pieno regime nella seduta di ieri, non ha disputato nemmeno un minuto di precampionato", sottolinea Tuttosport.

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"Resta invece un dato di fatto che né Pio, né Bonny siano riusciti ad andare in gol nelle partite dei nerazzurri di questa primissima parte di annata. Esposito è sceso in campo contro tutti gli avversari affrontati, per un minutaggio totale da 331’. Discorso diverso per Bonny, che ha collezionato la prima presenza al terzo vero test dei Campioni d’Italia, per un’oretta scarsa contro i bianconeri, prima dei 20’ finali col Diavolo (quando tra l’altro sostituì proprio Pio) e i 70’ con gli spagnoli. Va anche sottolineato che possa essere normale che la stazza di Pio porti il ragazzo ad entrare in condizione più tardi rispetto a giocatori meno imponenti, ma pure che Bonny è stato pericoloso e positivo nell’ultima gara al San Nicola".

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"Contro il Monza in casa nel debutto di sabato in campionato, salvo sorprese, toccherà proprio a Esposito e alla punta che ha rappresentato la Costa d’Avorio al Mondiale partire titolari. Un gol di uno dei due, se non di entrambi, zittirebbe sul nascere possibili mugugni. Attenzione poi a un Lautaro sempre scalpitante e voglioso di giocare. E a Thuram, indietro di condizione, ma a disposizione di Chivu nel battesimo stagionale".

(Tuttosport)