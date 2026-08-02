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L'Internazionale Summer Tour entra nel vivo: la prima tappa della tournée asiatica, che si è svolta a Hong Kong, si è conclusa con l'amichevole contro il Manchester City vinta dall'Inter ai calci di rigore. I nerazzurri sono poi partiti alla volta dell'Australia, arrivando a Perth nella mattinata del 2 agosto: nella capitale dell'Australia Occidentale la squadra di Cristian Chivu è attesa dai prossimi due test contro Milan e Juventus.

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Di seguito il programma completo dell'Internazionale Summer Tour:

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INTERNAZIONALE SUMMER TOUR, IL PROGRAMMA

Sabato 1 agosto, ore 13:30 CEST (19:30 ora locale): Manchester City-Inter 2-4 d.c.r. Kai-Tak Stadium (Hong Kong)

Mercoledì 5 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 ora locale): Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)

Sabato 8 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 ora locale): Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)