Intrigo Tonali: ennesimo duello Inter-Juventus, ma spunta una nuova pretendente

Tra i tanti nomi nel mirino sia dell’Inter che della Juventus c’è anche quello di Sandro Tonali: il centrocampista del Brescia, classe 2000, è uno dei pezzi pregiati del mercato, e su di lui si registra l’interesse di numerosi top club italiani ed esteri. Sul gioiellino, secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe piombata con forza una nuova pretendente:

“Il centrocampista del Brescia è infatti da tempo un osservato speciale dei più importanti club italiani, in primis di Juventus e Inter. […] Non ha tuttavia negato, Cellino, l’eventualità di sorprese e di opzioni estere. E sono stati in molti, di recente, a intravvedere in queste parole indizi che portino proprio verso il Barcellona. I catalani avrebbero addirittura già preparato una offerta monstre di oltre 60 milioni di euro“.