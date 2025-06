Il CEO dell'Al Hilal ha confermato come l'accordo con Inzaghi sia stato raggiunto prima della finale di Champions: il commento di Barzaghi

Stanno facendo molto discutere le parole del CEO dell'Al Hilal che ha dichiarato che l'accordo con Simone Inzaghi fosse stato già raggiunto prima della finale di Champions League. Parole che non hanno trovato repliche da parte dell'Inter, con Marotta che ha glissato dicendo che Inzaghi fa parte del passato e che l'Inter è pronta a ripartire con Chivu.

Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, ha commentato così la situazione: "Le parole del CEO dell'Al Hilal hanno lasciato un po' così anche l'Inter e dico una cosa: Inzaghi in conferenza pre Real Madrid ha dimostrato di essere bravo a farsi scivolare addosso critiche e polemiche ma le tempistiche dell'addio fanno discutere. Anche lui nel media day verso la Champions ha confermato di aver ricevuto delle proposte dall'Italia e dall'Arabia, in quel momento ha innescato un meccanismo nel quale tutti si chiedono, anche i giocatori che si fanno delle domande, cosa farà Inzaghi"

"Impossibile dimostrare le conseguenze sul risultato però di sicuro in quella situazione si mette sul tavolo un altro argomento al di là della finale, forse in quella settimana andava chiuso tutto e limitato solo a quella partita. Forse le tempistiche non sono state perfette"