Manca solo la firma ma il futuro di Simone Inzaghi all'Inter non in dubbio: il tecnico proseguirà la sua avventura in nerazzurro e si appresta ad iniziare il suo quarto anno con l'Inter. In tre anni, Inzaghi ha collezionato 6 trofei, diventando il terzo allenatore più vincente della storia nerazzurra, dietro solamente ad Helenio Herrera e Roberto Mancini, entrambi a quota 7.

"Simone è a quota sei, gliene manca uno per raggiungere i due predecessori. E certo, HH nel conto ha due Coppe Campioni e due Coppe Intercontinentali, uno stimolo in più per Inzaghi per tentare anche l’assalto europeo. A quella Champions che proprio non gli è andata giù. A distanza di mesi la notte di Madrid contro l’Atletico è ancora indigesta: vale per lui, vale per i giocatori tutti. È il miglior modo, questo sentimento, per ritentare l’assalto la prossima stagione. Ecco perché Inzaghi ha chiesto a gran voce un organico ancor più lungo, ancor più attrezzato qualitativamente. L’ha fatto pubblicamente, nelle ultime interviste della scorsa stagione. L’ha ripetuto privatamente ai dirigenti e lo farà ancora. Inzaghi ha la sensazione che ci sia spazio per togliersi altre soddisfazioni: rivincere, del resto, è sempre più bello di vincere", commenta La Gazzetta dello Sport.